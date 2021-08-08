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وكيل صحة السويس يترأس لجان المقابلات الشخصية لراغبي الالتحاق بمدارس التمريض

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وكيل صحة السويس يترأس لجان المقابلات الشخصية لراغبي الالتحاق بمدارس التمريض وكيل صحة السويس يترأس لجان المقابلات الشخصية لراغبي الالتحاق بمدارس التمريض

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ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، صباح الأحد، اللجنة الخاصة باختيار الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض وذلك على مدار 3 أيام بدءًا من اليوم وحتى الثلاثاء للجنسين (بنات وبنين).

وتعقد اللجنة عدة اختبارات شخصية ونفسية وفي اللغة الإنجليزية لاختيار أفضل الطلاب للالتحاق بمدارس التمريض، وذلك لتخريج دفعات جديدة تجيد العمل في هذا المجال تحت ضغط وبمستوى يليق بالمهنة الإنسانية في المقام الأول.

وتكونت اللجنة من الدكتورة ماري صبحي مدير إدارة التدريب والمدارس وثريا حنفي، مدير إدارة التمريض، ومجموعه من الأطباء النفسيين وقيادات مدرسة التمريض.

المصرى اليوم

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