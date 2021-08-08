تعرف على الشواطئ المسموح لك فيها بالسباحة الآمنة مع أسرتك بمطروح

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أقرت إدارة الشواطئ بمجلس مدينة مطروح عددا من الشواطئ الآمنة للسباحة فيها دون قلق من ارتفاع الأمواج.

وشملت الشواطئ التي تعمل وتستقبل المصطافين (روميل- شواطئ الفيروز- مطروح العام- الليدو- الغرام- شاطئ كليوباترا) بالإضافة إلى الشواطئ التي لم يتم رصد ارتفاع الموج بها وحالة البحر بها مستقرة.

وكان مجلس مدينة مرسى مطروح قد حذر من النزول في شاطئ الأبيض، نظرا لارتفاع الأمواج به لمسافة 5 كيلومترات بمحافظة الكورنيش الجديد، وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أن التحذيرات بمنع السباحة أو النزول إلى تلك الشواطئ خوفا على حياة المصطافين من الغرق وتزول حالة الحذر والمنع من السباحة بتلك الشواطئ بانتهاء النوة التي أدت إلى ارتفاع الأمواج بتلك المنطقة.