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ضبط 1.2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

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ضبط 1.2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية ضبط 1.2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك حملاتها اليومية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكافة المخالفات التي تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بالاشتراك مع مديرية ، ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري، وإدارة التفتيش الصيدلي، والرقابة الإدارية حملات تفتيشية في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب مصنع بن، وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 شيكارة بن خام زنة الشيكارة 60 كجم بإجمالى 1.200 طن، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامي، وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 36 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي 1.800 طن، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم وجود ميزان حساس، فضلا عن تحرير 17 محضرا لأصحاب مخابز مخالفة، وذلك لوجود نقص في وزن الرغيف، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

المصرى اليوم

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