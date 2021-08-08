«مشروعات النواب»:تخصيص 200 مليار جنيه لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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أعدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، تقرير عن اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، في الفترة من 19 يناير حتى 26 يوليو 2021.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزي لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل ونفع نمو الاقتصاد،.

وأكدت اللجنة على أنها تستهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح التقرير محاور عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، والتي شملت الاول وهو المحور التشريعي، والذي يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ومتابعة تنفيذ القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والمحور الثاني، وهو المحور الرقابي والذي يتلخص في برنامج عمل الحكومة، متابعة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في إطار دعم ونفع قطاع المشروعات وتذليل ما يواجهها من تحديات، وتنفيذ الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى محافظة الجمهورية التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، وذلك تماشيا مع أهداف خطة التنمية المستدامة 20 ـ 30، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء (13) مجمعا صناعية على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارات والجهات