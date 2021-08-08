أفلام كارتون وخيال علمي في «طلعت حرب»

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يقيم مركز طلعت حرب الثقافي «بالسيدة نفيسة» التابع لقطاع صدوق التنمية الثقافية، عددا من الورش والعروض السينمائية خلال شهر أغسطس الجاري.

حيث يعرض المركز «نادي سينما طلعت حرب» في الفترة من 15 وحتى 30 أغسطس مجموعة من أفلام الكارتون والخيال العلمي، تعقبها ورشة فنون تشكيلية إشراف الدكتور عادل بدر، وتتضمن رسما وتصميما ونحتا بهدف تحفيز رواد المركز من الأطفال والشباب على التفكير باستخدام الأفلام كمحفز بصري.

وتقام ورشة عرائس «صمم ونفذ دميتك بإيدك وبخامات من البيت»، تحت إشراف رقية محمد أحمد، حيث يتم استخدام عدد من الخامات المتوفرة بالمنزل منها: القماش الأبيض، الساتان، الفايبر، قطع الخشب، سلك، المقص والخيوط.

كما ينظم المركز دورة مجانية في فن الجرافيك وتحمل عنوان «صمم بنفسك الانفوجرافيك»، إشراف الفنانة هبة عريبة، وتتضمن الورشة التعريف ببرنامج الفوتوشوب، التعريف بالانفوجرافيك، أسس التصميم وتطبيقاتها، التدريب على مشروع الورشة الختامي عن موضوع البيئة وقضايا المياه.