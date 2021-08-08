أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لتعليم المنطقة وخطط العودة الآمنة الحضورية للطلبة

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اشتمل على تنفيذ برنامج تأهيل القيادات بواقع 4360 ساعة تدريبية على 3 مراحل

تسّلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لتعليم المنطقة، وخطط استعدادات العودة الآمنة الحضورية للطلبة، للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

جاء ذلك لدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد، المدير العام لتعليم منطقة مكة المكرمة، الدكتور أحمد الزائدي.

وشمل التقرير السنوي تفصيلاً عن الأعمال التي قدمتها إدارة تعليم المنطقة، والمشتملة على تنفيذ برنامج تأهيل القيادات وذلك بواقع 4360 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل، وتم تقديم خدمات رعاية المستفيدين إلى 27236 زائرًا وزائرة، وتأهيل وتدريب منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية عبر 15 برنامجًا تدريبيًا، مستهدفًا 1756 منسقاً ومنسقةً، كذلك تنفيذ 15020 ساعة تدريبية وفق النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التنفيذية، وإنهاء 3480 اعتمادًا عبر بياناتي الوظيفية و 91714 اعتمادًا عبر نظام فارس، وإغلاق 7402 تذكرة عبر برنامج تواصل.

وشمل التقرير أيضًا تنفيذ برامج تدريبية "بيئة تعليمية آمنة" مستهدفة 1538 قائدًا وقائدة، وتصميم برنامج إلكتروني لمتابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية، وتنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا من إدارة المراجعة ووحدة الالتزام، وتصميم نظام البوابة الذكية لإدارة الموهوبين استفاد منها 2683 طالبًا و 3281 طالبة، وتعزيز الرسالة الإعلامية لتعليم مكة في المناسبات الوطنية بتفعيل أضخم شاشة عملاقة بطريق مكة جدة، وتصدر تعليم مكة الترند الأول على مستوى المملكة في ١٠ حملات إعلامية، وتفعيل المنظومة الإلكترونية وبوابة لأجلكم والأيقونة الإلكترونية.

وأطلقت الإدارة مبادرة المركز الصيفي الافتراضي لدعم مهارات الفهم القرائي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتنفيذ 4166 برنامجًا تدريبيًا من خلال 59 قاعة افتراضية، استفاد منها 165372 متدربًا ومتدربة، وتحقيق إنجازات على المستوى الوطني والدولي، وتفعيل 55290 ساعة تطوعية عن بعد؛ بهدف تعزيز المسؤولية الوطنية.

من جهة أخرى تم تنفيذ مبادرة "بادر الوطنية"، وتنفيذ مبادرة التخاطب المنزلي لتأهيل الآباء والأمهات لتدريب أبنائهم من ذوي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة نفحة عطاء التطوعية، وإصدار دليل الأسرة لحماية الأبناء من التنمر، والمشاركة في أولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2021، وإقامة مهرجان الطفل التقني ومبادرة أسرتي ومدرستي، وتطبيق مبادرة الهندرة، وبرمجة ٨٠ مشروعًا مدرسيًا يخدم 33660 طالبًا و 41220 طالبة.

وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، دعم واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة للتعليم في المنطقة، والذي يعد امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحرص دائماً على رعاية وتوفير جميع السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات، بما يضمن لهم السلامة ومواصلة العملية التعليمية للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل الوطن الغالي، سائلاً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.