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6 لاعبين من آسيا في سباق الأفضل في أولمبياد "طوكيو2020".. سالم الدوسري في المقدمة

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6 لاعبين من آسيا في سباق الأفضل في أولمبياد

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" استفتاءً عن أفضل لاعب في القارة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020".

وضمت قائمة المرشحين لاعب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري، إلى جانب 6 نجوم آخرين وهم ،( الياباني تاكيفوسا كوبو ، والكوري الجنوبي لي دون جيانج، والأسترالي ناثاني تيكنسيون)، بالإضافة إلى 3 لاعبات .

وقال الاتحاد الآسيوي عن "الدوسري" إنه لاعب رائع، ووصف مجموعة الأخضر السعودي بالصعبة للغاية، مع البرازيل التي توجت بالميدالية الذهبية، إلى جانب ألمانيا وساحل العاج .

ووصف الآسيوي هدف سالم الدوسري بمرمى ساحل العاج بالجميل، كما قدم الدوسري ما لايقل عن 9 مراوغات ناجحة ضد المنتخب الألماني .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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