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وزارة القوي العاملة : توفير 108 فرصة عمل بمرتبات 2600 جنيه بجنوب سيناء

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وزارة القوي العاملة : توفير 108 فرصة عمل بمرتبات 2600 جنيه بجنوب سيناء وزارة القوي العاملة : توفير 108 فرصة عمل بمرتبات 2600 جنيه بجنوب سيناء

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، وفرت 108 فرص عمل على مهن الخدمات والأمن بمرتبات مجزية تصل إلى 2600 جنيه بجانب بعض المزايا الأخرى، وذلك في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

ومن جانبه، أوضح أشرف علم الدين مدير المديرية أن الفرص المطلوبة تتمثل في عمال خدمات في شركة كير سيرفيس للأمن والخدمات (نظافة) للعمل بمستشفى سانت كاترين والوحدات الصحية التابعة لها بمرتبات 2600 جنيه، والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، العمل 8 ساعات يوميا، ويوم راحة أسبوعيا.

وقال مدير المديرية: إنه تم استلام العمل وذلك بعد تلقي طلبات شغل فرص العمل المطلوبة وإجراء المقابلات الشخصية بمقر المديرية ومكاتب العمل لرفع معاناة السفر والانتقال عن كاهل المتقدمين، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الشركة لتوفير فرص عمل في جميع مواقعها بمدن المحافظة.

المصرى اليوم

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