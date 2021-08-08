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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن عدد سكان مصر بلغ 102 مليون و170 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن مصر الأولى على مستوى الوطن العربي من حيث عدد السكان تليها الجزائر والسودان، والثالثة أفريقيًا تسبقها إثيوبيا ونيجيريا، وتأتي مصر في الترتيب الـ14 على مستوى العالم من حيث السكان.

وقال جهاز الإحصاء خلال مؤتمر صحفي، نظمه الجهاز، برئاسة اللواء خيرت بركات للإعلان عن الإعداد لإطلاق المرصد الإحصائي، إن القاهرة هي أعلى المحافظات من حيث عدد السكان بإجمالي 10.5 مليون نسمة، وجاءت جنوب سيناء الأقل بعدد 111.6 ألف نسمة، وجاءت محافظة الشرقية الأولى من حيث عدد السكان في محافظات الوجه البحري، والمنيا على مستوى محافظات الوجه القبلي.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي عدد المواليد بلغ 2.3 مليون مولود عام 2020، بانخفاض 72 ألف مولود عن عامين سابقين عليه، كما بلغ معدل المواليد 22.2 ألف لكل ألف من السكان، وهو ما يعني 186 ألف مولودة كل شهر، ونحو 6 آلاف مولودة يوميًا، ونحو 255 مولود في الساعة، ما يعادل 4 مواليد في الدقيقة، ما يعني مولود كل 14 ثانية.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن مصر جاءت في المركز الثامن فيما يتعلق بمعدل المواليد على مستوى العالم.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء أن هناك تراجع في عدد عقود الزواج، حيث بلغ عددهم نحو 876 ألف عقد زواج عام 2020، مقابل 927.8 ألف عام 2019، وهو ما يعادل 2.4 ألف عقد في المتوسط يوميًا أي 100 عقد زواج في الساعة، مع يعادل نحو 1.7 حالة زواج في الدقيقة، وبلع متوسط عمر الذكور عند الزواج 30.4 سنة بينما بلغ المتوسط لدى الاناث 24.5 سنة.

وفيما يتعلق بحالات الطلاق، فقد رصدت البيانات تراجع معدل الطلاق إلى 222.04 ألف حالة سنويًا عام 2020 مقابل 237.7 ألف حالة عام 2019.

وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل الطلاق بلغ في المتوسط 18.5 ألف كل شهر ما يعادل نحو 608 حالات يوميًا ما يعادل 25 حالة في الساعة أي أن هناك حالة طلاق كل 2.4 دقيقة َوبلغ متوسط السن لدى الذكور عند الطلاق 39.9 عام مقابل نحو 33.9 عام عند الإناث.

وفينا يتعلق بحالات الخلع فقد بلغت 7 آلاف حالة خلع عام 2020 مقابل نحو 10.45 ألف عام 2019.