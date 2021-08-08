أخبار عاجلة

"تطوير مكة" تبحث أبرز الممكنات للفرص الاستثمارية بالقنفذة -
الأحد المقبل.. عودة المعلمين إلى مدارسهم -
رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان -
أبراهام إلى روما بعقد يمتدّ حتى عام 2026.. في صفقة الـ40 مليون يورو -
مجلس احترام الملكية الفكرية يناقش الإنتاج المرئي والبث الفضائي -
شاهد.. صور الفئة العمرية من 12 عامًا في الحرم المكي -
"الحبشان" يكشف أسباب حرائق مستودعات سوق الأعلاف بالأفلاج -
مجلس الوزراء: المملكة تتابع باهتمام الأحداث في أفغانستان وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت -
الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة -
زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القوى العاملة : تعيين 13 شاباً .. والتفتيش على 229 منشأة بالوادي الجديد

Print
القوى العاملة : تعيين 13 شاباً .. والتفتيش على 229 منشأة بالوادي الجديد القوى العاملة : تعيين 13 شاباً .. والتفتيش على 229 منشأة بالوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 13 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 160 من راغبى العمل، وتوفير 15 فرص عمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها، وإحالة شكوى للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألف جنيه لـ 25 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 229 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير محضر لمنشأة مخالفة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 57 منشأة، أسفر عن تحرير 10 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 7 قياسات ميدانية، وبحث شكوى .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بقري الشركة 55 ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار المستجد (كوفيد- 19)، تم متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات