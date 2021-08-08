أستاذ صحة عامة: «احذروا.. ضربات الشمس قد تحدث في الظل»

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حذرت الدكتورة مايسة شوقى أستاذ الصحة العامة بطب القاهرة من مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة والاجهاد الحرارى، خاصة الأطفال وكبار السن، والسيدات الحوامل والمرضى المصابون بأمراض الجهاز التنفسى مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الموجة الحارة التي تجتاح البلاد والتى بلغت نحو 44 درجة في الظل في بعض المناطق، مشددة على ارتداء الملابس القطنية ذات اللون الفاتح، والقبعات الخفيفة واستخدام المظلات فاتحة اللون، وكذلك النظارات الشمس الطبية لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى استعمال كريم مرطب لحماية الجلد من الجفاف.

وطالبت «شوقى» بتناول العصائر الفاترة والماء بكثرة، وتناول الأطعمة التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة وتمنع العطش، ومنها الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والبنجر والسلطة الخضراء.

وأكدت رئيس قسم الصحة العامة بالقصر العيني، أن المسنين من الفئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع درجة حرارة الجو، فيراعي لهم تقديم المشروبات الوفيرة من الماء والسوائل، ويفضل الماء واللبن أو العصير غير مضاف سكر له خاصة لمرضي السكري.

ولفتت أستاذ الصحة العامة، إلى أنه قد يصاب الفرد بالإجهاد الحراري قد تأتى في الغرفة المغلقة وغير جيدة التهوية حيث ترتفع درجة حرارة الغرفة وتؤدى إلى رفع درجة حرارة الجسم وهو ما يؤدى إلى تعطيل مراكز تنظيم درجة الحرارة وتظهر الأعراض في صورة عرق شديد ووزيادة سرعة النبض والتنفس وسرعة الانفعال والجفاف والغثيان أو القيئ، ويجب عليه البقاء بعيدا عن الشمس المباشرة، والاستلقاء على الظهر مع رفع الساقين قليلا، وشرب محلول معالجة الجفاف والماء أو العصائر، ووضع كمادات الماء البارد على الجبهة والرأس، وكذلك الاستحمام بماء معتدل البرودة، والذهاب إلى الطبيب في حالة عدم البدء بالشعور بتحسن كاف خلال ساعة

وتابعت: ضربات الشمس هي حالة خطرة ومهددة للحياة، وأعراضها ارتفاع درجة حرارة المريض إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، والشعور بالصداع الشديد والدوخة ودوار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم وجفاف البشرة واحمرارها، وقلة التعرق بالرغم من ارتفاع الحرارة، وضعف وتشنج العضلات والشعوربالحاجة إلى القيء والغثيان، وسرعة ضربات القلب وصعوبة في البلع والتنفس وقد يحدث إغماء، وهذه حالة طبية طارئة، إن لم تعالج بسرعة، فقد تؤدي إلى تلف في المخ أو الوفاة مما يستلزم التدخل الطبى السريع موضحة أن من الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس هو البقاء في مكان جيد التهوية أو بارد أو حتي مظلل، ونزع أي ثياب غير ضرورية من عليه، واستخدام كمادات المياة الباردة لخفض حرارة الجسم، ووضع كمادات الثلج على الجبهة والرأس، ومناطق الإبط والفخذ والظهر الغنية بالأوعية الدموية القريبة لسطح الجلد، مع توجيه مروحة على جسم المصاب وتبليل الجسم للمتساعدة في خفض الحرارة.