المنتج صادق الصباح يتحدث عن دلال عبدالعزيز أثناء تصويرها مسلسل ملوك الجدعنة

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حرص المنتج صادق الصباح، على رثاء الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي غيبها الموت عن عالمنا بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، ونشر صورة للفنانة الكبيرة عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام علق عليها وكتب: «ببالغ الأسى أنعي الممثلة القديرة دلال عبدالعزيز وندعو الله أن يتغمد روحها بالرحمة، تشرفنا بالتعامل معها في آخر عمل شاركت فيه ملوك الجدعنة، خلف الكواليس وأمام الكاميرا كانت أم الجميع بحبها واهتمامها ورقيّها في التعامل بشكل إنساني محترف ومهني، الكبار لا يرحلون ستبقى ذكراك في الإرث الفني العربي.

«ملوك الجدعنة» شارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.