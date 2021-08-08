أخبار عاجلة

الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة -
زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية -
بنك الإسكندرية يوقع بروتوكولًا مع «تنمية الريف المصري» -
هدى الإتربي: رفضت دورًا في «نسل الأغراب».. وياسمين عبدالعزيز بـ100 راجل -
نائب بـ«الشيوخ»: زيادة الإناث بسوق العمل أفضل خطوة لتعزيز مكاسب المرأة -
الأولى على «ثانوية المتفوقين»: مش مصدقة.. ولم أحدد الكلية حتى الآن (صورة) -
الرابعة مكرر بالثانوية: لم أتوقع هذا التفوق.. وسألتحق بكلية الهندسة (صور) -
نتيجة الثانوية العامة 2021.. خطوات التظلم على درجاتك أمام المحكمة -
نتيجة الثانوية العامة .. النتيجة برقم الجلوس (الرابط الرسمي) -
«تانى علبة سجاير» للمطرب تامر علي تقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المنتج صادق الصباح يتحدث عن دلال عبدالعزيز أثناء تصويرها مسلسل ملوك الجدعنة

Print
المنتج صادق الصباح يتحدث عن دلال عبدالعزيز أثناء تصويرها مسلسل ملوك الجدعنة المنتج صادق الصباح يتحدث عن دلال عبدالعزيز أثناء تصويرها مسلسل ملوك الجدعنة

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص المنتج صادق الصباح، على رثاء الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي غيبها الموت عن عالمنا بعد صراع طويل مع ، ونشر صورة للفنانة الكبيرة عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام علق عليها وكتب: «ببالغ الأسى أنعي الممثلة القديرة دلال عبدالعزيز وندعو الله أن يتغمد روحها بالرحمة، تشرفنا بالتعامل معها في آخر عمل شاركت فيه ملوك الجدعنة، خلف الكواليس وأمام الكاميرا كانت أم الجميع بحبها واهتمامها ورقيّها في التعامل بشكل إنساني محترف ومهني، الكبار لا يرحلون ستبقى ذكراك في الإرث الفني العربي.

«ملوك الجدعنة» شارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات