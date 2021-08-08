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طلب مسئولو نادي الزمالك تعويض من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بقيمة مليون دولار بسبب ما فعله والرحيل عن النادي قبل استكمال الموسم الكروي ورفضه العودة لتدريبات الفريق بعد معسكر المنتخب التونسي الأخير.
وانضم فرجاني لتدريبات نادي الدحيل القطري مما أثار غضب إدارة الزمالك واعتبرت ما فعله اللاعب بمثابة عدم تقدير للنادي وإدارته مما دفعهم للتحرك على الصعيد القانوني وتقديم شكوى ضد اللاعب والمطالبة بتعويض مالي خاصة أن الموسم الكروي في مصر لم ينته بعد وضرورة استكمال اللاعب لموسمه مع الزمالك قبل الانتقال لأي فريق.
واستند مسئولو الزمالك في شكواهم لحصول اللاعب على مستحقاته كاملة قبل سفره إلى بلاده بجانب وجود خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد على أن الموسم في مصر مستمر لنهاية أغسطس وليس لنهاية مايو بجانب كافة المراسلات بين الزمالك واللاعب والتي تم إخطار اللاعب فيها بالعودة إلى النادي لكنه لم يلتزم بذلك.