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طلب مسئولو نادي الزمالك تعويض من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بقيمة مليون دولار بسبب ما فعله والرحيل عن النادي قبل استكمال الموسم الكروي ورفضه العودة لتدريبات الفريق بعد معسكر المنتخب التونسي الأخير.

وانضم فرجاني لتدريبات نادي الدحيل القطري مما أثار غضب إدارة الزمالك واعتبرت ما فعله اللاعب بمثابة عدم تقدير للنادي وإدارته مما دفعهم للتحرك على الصعيد القانوني وتقديم شكوى ضد اللاعب والمطالبة بتعويض مالي خاصة أن الموسم الكروي في مصر لم ينته بعد وضرورة استكمال اللاعب لموسمه مع الزمالك قبل الانتقال لأي فريق.

واستند مسئولو الزمالك في شكواهم لحصول اللاعب على مستحقاته كاملة قبل سفره إلى بلاده بجانب وجود خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد على أن الموسم في مصر مستمر لنهاية أغسطس وليس لنهاية مايو بجانب كافة المراسلات بين الزمالك واللاعب والتي تم إخطار اللاعب فيها بالعودة إلى النادي لكنه لم يلتزم بذلك.