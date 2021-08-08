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تأجيل محاكمة متهم بمواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها لـ 13 سبتمبر

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تأجيل محاكمة متهم بمواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها لـ 13 سبتمبر تأجيل محاكمة متهم بمواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها لـ 13 سبتمبر

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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية، اليوم الأحد، ثان جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية مواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها، إلى جلسة ١٣ سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.

ووجهت النيابة العامة ل 3 متهمين جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهمين «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد» ،من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

كما تقوم النيابة العامة بمتابعة، ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقة عن
الواقع الثابت في التحقيقات.

المصرى اليوم

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