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نظام "الأسد" يقتل 4 أطفال من عائلة واحدة في بلدة بريف حماة

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نظام "الأسد" يقتل 4 أطفال من عائلة واحدة في بلدة بريف حماة نظام "الأسد" يقتل 4 أطفال من عائلة واحدة في بلدة بريف حماة
قصف المنازل بالمدفعية الثقيلة

نظام

قُتل أربعة أطفال من عائلة واحدة في قصف شنه النظام السوري مساء أمس، على منطقة شمال غرب البلاد، تضم آخر معقل الفصائل المقاتلة في البلاد، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).

وأوضح "المرصد" أن أربعة أطفال جميعهم من عائلة واحدة قتلوا إثر قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة لمنازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي على أطراف إدلب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وما زال نصف محافظة إدلب ومناطق متاخمة لها في محافظات حماة (وسط) واللاذقية (غرب) وحلب (شمال) خارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد وتهيمن عليها جماعة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، كما تنتشر فصائل أخرى هناك.

وتضم المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص نزح ثلثاهم من أجزاء أخرى من البلاد، التي كانت في حالة حرب لأكثر من عقد.

ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة، لكن قوات النظام صعدت قصفها منذ يونيو (حزيران) في جنوب المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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