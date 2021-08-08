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الأردن.. تعلن بلوغ المناعة المجتمعية في العاصمة عمان 85%

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الأردن.. الحكومة تعلن بلوغ المناعة المجتمعية في العاصمة عمان 85% الأردن.. تعلن بلوغ المناعة المجتمعية في العاصمة عمان 85%
"دودين": تطبيق "سند" سهّل معرفة متلقي اللقاح ومَن لم يتلقاه بعد

الأردن.. الحكومة تعلن بلوغ المناعة المجتمعية في العاصمة عمان 85%

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الأردنية صخر دودين، أن نسبة متلقي اللقاح ضد كورونا في المؤسسات الحكومية في البلاد بلغت 80% قبل تطبيق أمر الدفاع 32.

وأشار "دودين" إلى أن بعض الوزارات بلغت فيها النسبة 100%، فيما بعض البلديات في الأطراف ما زالت النسبة بها 60 إلى 50%.

وقال خلال استضافته في برنامج "أخبار الأسبوع" عبر قناة "المملكة"، إن "لدى الحكومة بيانات كل الموظفين، وتعرف من تلقى اللقاح ومن لم يتلقاه، وفق قوائم جمعتها وزارة الداخلية وزودت إدارة الأزمات بها".

وأضاف "دودين" أن "تطبيق سند سهل معرفة متلقي اللقاح ومَن لم يتلقاه بعد".

وقال وفق وكالة أنباء "عمون" إن "عدد متلقي اللقاح الواقي من في عمان بلغ 1.588 مليون شخص، وبالتالي وصلت نسبة المناعة المجتمعية فيها إلى نحو 85%".

وأضاف أن العاصمة عمان يسكنها 4.536 مليون نسمة، وللوصول إلى المناعة المجتمعية فيها هناك حاجة لتطعيم 1.8 مليون شخص، أما عدد الحاصلين على الجرعة الثانية فعددهم 1.267 مليون شخصاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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