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الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:40 مساءً
زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:40 مساءً
بنك الإسكندرية يوقع بروتوكولًا مع «تنمية الريف المصري»
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
هدى الإتربي: رفضت دورًا في «نسل الأغراب».. وياسمين عبدالعزيز بـ100 راجل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
نائب بـ«الشيوخ»: زيادة الإناث بسوق العمل أفضل خطوة لتعزيز مكاسب المرأة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
الأولى على «ثانوية المتفوقين»: مش مصدقة.. ولم أحدد الكلية حتى الآن (صورة)
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
الرابعة مكرر بالثانوية: لم أتوقع هذا التفوق.. وسألتحق بكلية الهندسة (صور)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
نتيجة الثانوية العامة 2021.. خطوات التظلم على درجاتك أمام المحكمة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
نتيجة الثانوية العامة .. النتيجة برقم الجلوس (الرابط الرسمي)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
«تانى علبة سجاير» للمطرب تامر علي تقترب من تحقيق 3 مليون مشاهدة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. فريق روسي يحول سيارة قديمة إلى قاذفة لهب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 08 أغسطس 2021 02:13 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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