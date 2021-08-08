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غلق الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

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غلق الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح بسبب ارتفاع الأمواج غلق الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

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أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح اليوم الأحد غلق الشواطئ المفتوحة على طول كورنيش الأبيض الجديد وعدم السباحة بتلك الشواطئ بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح مما يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأكد جاب الله أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يواصل دعمه لإدارة الشواطئ بمجلس المدينة بمحددات وأطواق للنجاة وكافة وسائل التحذير بعدم السباحة في الأماكن المفتوحة حفاظا على سلامة رواد الشواطئ.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، مديري الشواطئ بسرعة وضع وتركيب المحددات على كافة الشواطئ التي لم يتواجد بها محددات وأطواق للنجاة بالتنسيق مع شباب مطروح الذين يعملون بالشواطئ.

ويناشد ويحذر مجلس مدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والإجراءات التي أصدرت بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة بعد غلقها وذلك لسلامة الجميع من تعرضهم للخطر.

تأتى تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بغلق الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع أمواج البحر حفاظا على أرواح الجميع.

المصرى اليوم

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