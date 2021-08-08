متهم بمواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها بملابس السجن البيضاء داخل قفص الاتهام (تفاصيل)

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حضر أمير زايد، أحد المتهمين في قضية مواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها، بمقر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية.

وجلس المتهم داخل قفص الاتهام، مرتديا ملابس الحبس البيضاء.

وشهدت جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، ومنع القاضي ممثلي وسائل الإعلام من تصوير الجلسة.

وتبين هروب متهمين بالقضية، وهما:«شريف الكومي»، و«يوسف قرة».

ويذكر أن المتهمين الثلاث، كانوا متهمين في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة فندق فيرمونت والتي أمر النائب العام بحفظ التحقيقات فيها، لعدم كفاية الأدلة.

ووجهت النيابة العامة ل 3 متهمين جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهمين «شريف الكومي»، و«يوسف قرة»، و«أمير زايد»، من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

كما تقوم النيابة العامة بمتابعة، ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام، بتصدير صورة غير حقيقة عن

الواقع الثابت في التحقيقات.