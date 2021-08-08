أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

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ترأس الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوي.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة وإلى كل محبيها وشعب مصر العظيم، سائلا الله عز وجل أن ينزلها خير منزل وأن يتغمدها برضوانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا صباح السبت بعد معاناة مع المرض، ووفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، الذي فارقها منذ ما يقرب من 70 يوما.

وكان قد أعلن الإعلامي رامى رضوان، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.