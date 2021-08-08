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حبس شابين متهمين بسحل سيدة لمحاولة سرقة حقيبة يدها بالشرقية

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حبس شابين متهمين بسحل سيدة لمحاولة سرقة حقيبة يدها بالشرقية حبس شابين متهمين بسحل سيدة لمحاولة سرقة حقيبة يدها بالشرقية

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قررت نيابة كفر صقر، برئاسة محمد العطوي، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، حبس شابين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في واقعة سحل سيدة أثناء محاولتهما مع آخر بالاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات بإحدى شوارع مدينة كفر صقر، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الثالث.

بداية الواقعة كانت بتداول بعض الصور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تتضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، بمحاولة الاستيلاء على حقيبة يد من إحدى السيدات، بأحد الشوارع ببندر كفر صقر بالشرقية.

وبالفحص تم تحديد المجنى عليها مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وباستدعائها وسؤالها أيدت ما جاء بالفحص وعللت عدم الإبلاغ فـى حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها، وأنها أصيبت بكدمات وجروح متفرق .

وبتقنين الإجراءات تم تحديد وضبط اثنين من مرتكبى الواقعة مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار للمتهم الهارب.

المصرى اليوم

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