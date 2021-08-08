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مدير تعليم المنوفية يُتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

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مدير تعليم المنوفية يُتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية مدير تعليم المنوفية يُتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

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تفقد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الأحد، لجان الاختبارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين، للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، في يومها الأول، والتي تعقد بقاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

قال مدير المديرية، إن جميع الاختبارات تعقد وسط اتباع كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة الطلاب والمسؤولين عن تنظيم العملية الامتحانية بالقاعات.

وأضاف أنه أكد على مسؤولي التطوير التكنولوجي أهمية تحرير محاضر رسمية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول لمنصة الاختبار أو للطلاب الذين لم يستكملوا الاختبار، نظرًا لانقطاع خدمة الإنترنت ليتم السماح بدخولهم لأداء الاختبار في التخلفات، حفاظًا على حقوقهم.

وأشار إلى أنه تحدد يوم الأربعاء الموافق 11 / 8 / 2021 الساعة التاسعة صباحا بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية موعدا لاستقبال الطلاب الذين تخلفوا عن دخول الامتحان والطلاب الذين لم يستكملوا الاختبار لظروف انقطاع خدمة الإنترنت.

المصرى اليوم

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