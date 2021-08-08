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تفاصيل الحكم بإعدام مزارع ومعاقبة آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة القتل في بنى سويف

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تفاصيل الحكم بإعدام مزارع ومعاقبة آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة القتل في بنى سويف تفاصيل الحكم بإعدام مزارع ومعاقبة آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة القتل في بنى سويف

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قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار محمد محمود عبدالمقصود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى على عبدالواحد ورمضان رضوان رمضان وأمانة سر مجدى جابر، وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم سعد يونس حسين على، مزارع، بالإعدام شنقا، وبن عمه المتهم خالد حسين على أحمد، فلاح، بالسجن المشدد لمده عشر سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل واحد منهم، وهم خالد شعبان يونس حسين، وبن عمه عبدالرحمن سعد يونس حسين، وشقيقه محمد سعد يونس حسين، والزامهم بالمصاريف الجنائيه وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمة المدنية المختصة لنظر موضوعها.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد محمود عبدالمقصود رئيس المحكمة بعد سماع المرافعات أحالت القضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بها، وانتهى رأى فضيلته بعد اطلاعه على أوراق الدعوى وتحقيقاتها ووقائع الدعوى أنه من المقرر عند فقهاء الشريعة أن الضرب باستخدام سلاح ناري محلى الصنع أو نحوه والذي ينجم عنه القتل غالبا من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعا، ولما كانت الدعوى قد اقيمت بالطريق الشرعى قبل المتهم سعد يونس حسين ولم تظهر في الأوراق شبهة دراء القصاص عنه كان جزاءه الإعدام قصاصا لقتله المجنى عليه محمود كمال عبدالجليل عمدا جزاءا وفاقا.

كانت النيابة العامة في 7 سبتمبر 2019 وجههت لـ5 من عائلة «يونس» بمركز ناصر وهم سعد يونس حسين على وخالد حسين على وخالد شعبان يونس وعبدالرحمن سعد يونس ومحمد سعد يونس القتل العمد لأحد أفراد عائلة «عبدالجليل» وهو محمود كمال عبدالجليل من عائلة عبدالجليل «بمركز ناصر مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدو العزم واجمعوا أمرهم على قتل المجنى عليه وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا، وما أن قدم المجنى عليه وظفروا به أطلق المتهم الأول من عائلة يونس عيار ناري من السلاح الذي كان بحوزته أثناء تواجد المتهمين محرزين أسلحة نارية وبيضاء على مسرح الجريمة للشد من ازر ه قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية.

كانت أجهزة الأمن ببنى سويف ألقت القبض على 5 من عائلة يونس عقب قيامهم باطلاق النار على اثنين من عائلة عبدالجليل بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف للخلاف على قطعة أرض زراعية.

المصرى اليوم

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