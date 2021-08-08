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اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلق قبل مواجهة إنبى فى الدوري

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اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلق قبل مواجهة إنبى فى الدوري اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلق قبل مواجهة إنبى فى الدوري

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يدخل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب بترو سبورت الذى ستقام عليه مباراته القادمة فى الدورى أمام نظيره إنبى.

واختتم سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي ،صباح اليوم لتطبيق خطة مواجهة فريق إنبى القوى ، وشرح مدرب سموحة نقاط القوة والضعف فى فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني إعادة الفريق إلى المربع الذهبى مرة أخرى خاصة بعد استعادة روح الجماعية مرة أخرى فى الفترة الماضية.

وحذر أحمد سامي لاعبيه من قوة المنافس وطالبهم بالقوة فى مواجهة الغد خصوصا وأن المنافس يرغب في المنافسة أيضا على المربع الذهبي، كما طالب لاعبية بالتركيز وعدم التفكير في اى شئ خارج اللقاءات الست المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

وأعلن احمد سامى سلبية المسحة الطبية التى أجريت للاعبي سموحة قبل مواجهة انبى ، بدأ فريق سموحة التحرك لحسم صفقاته الصيفية الجديدة بعد التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم الخط الهجومي وهم الغيني سيلا وعمار شريف مهاجم بلدية المحلة بجانب مهاجم فريق أبوقير للأسمدة.

ويبحث أحمد سامي المدير الفني عن تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الأفارقة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصرى اليوم

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