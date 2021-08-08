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حسام حسن: لن أرد على إساءة جماهير أهلي طرابلس

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حسام حسن: لن أرد على إساءة جماهير أهلي طرابلس حسام حسن: لن أرد على إساءة جماهير أهلي طرابلس

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أبدى حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والمعار إلى أهلي طرابلس، حزنه بعد هجوم جماهير الفريق الليبي عليه وعلى اللاعبين، عقب خسارة بطولة الدوري، على يد الاتحاد بركلات الترجيح.

وكان حسام حسن، أهدر أول ركلة جزاء لفريق أهلي طرابلس، بعدما تصدى لها محمد الفرجاني، حارس مرمى الاتحاد.

وكتب حسام عبر حسابه على "إنستجرام": "لن أرد على الإساءة بإساءة أخرى، لأنه كانت لدينا رغبة في إسعاد جماهير أهلي طرابلس..لا يوجد لاعب يريد الخسارة، وأتمنى أن تقفوا بجانب النادي والفريق".

وأضاف: "أتمنى للنادي وجماهيره المحترمة التي تحب النادي، كل التوفيق، وسأظل محبا للمكان، لأنني وجدت معاملة جيدة من النادي وجماهيره، ومصر وليبيا أخوة".

المصرى اليوم

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