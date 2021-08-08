انهيار نهال عنبر خلال جنازة دلال عبد العزيز : بعيش صدمة كبيرة

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حالة من الانهيار والبكاء عاشتها الفنانة نهال عنبر، في وداع صديقتها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، وبمجرد أن حضرت إلى مقابر الوفاء والأمل لدفن الجثمان، دخلت في نوبة من البكاء الهستيري.

وأكدت نهال لـ«المصري اليوم»: «أعيش صدمة كبيرة في حياتي، دلال كانت قيمة ولها مكانة كبيرة في حياتي، ربنا يصبرنا ويصبر ولادها اللي عايشين هما كمان مصيبة، اللهم لا اعتراض ربنا معاهم ومعانا يارب».

وتابعت: :«دلال انسانة غالية، كانت بتبقي دايما إلى جانبي وفي ظهري بأي جنازة وعزاء،لا يفوتها واجب على الاطلاق، مش قادرة اتحمل الموقف، اني المرة دي بودعها هي، عزائي الوحيد انها كانت دائمة وملازمة لفعل أعمال الخير لغلابة كتير أوي».