أخبار عاجلة

فرحة وزغاريد فى منزل الثانى على مستوى الجمهورية فى سوهاج .. ووكيل التعليم يقدم لها التهانى فى قريته -
الناجح يرفع أيده..زغاريد فى منزل بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة -
عاجل.. الآن نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع.. وهذه طريقة الحصول عليها -
فرحة و زغاريد فى منزل الرابع علمى رياضة بالإسكندرية بالثانوية العامة -
طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة -
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام) -
أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا -
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس -
الأونروا تدين أنفاق حماس تحت مدارسها في غزة.. وحركة فتح: نحن ضد أي نشاط داخل مناطق مأهولة بالسكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مصاحف وأدعية للمتوفاة».. صدقة جارية على روح دلال عبدالعزيز

Print
«مصاحف وأدعية للمتوفاة».. صدقة جارية على روح دلال عبدالعزيز «مصاحف وأدعية للمتوفاة».. صدقة جارية على روح دلال عبدالعزيز

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت أسرة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على القيام بصدقة جارية على روحها عقب دفن جثمانها قبل قليل، حيث قامت الأسرة بتوزيع مصاحف على معظم من حرصوا على حضور صلاة الجنازة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكذلك وزعوا أدعية للمتوفية داعين أن يكون ذلك في ميزان حسناتها.

وقبل دقائق تم دفن جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بمدينة نصر، حسبما أوصت أن تكون بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي غيبه الموت قبل أسابيع متأثرًا بالمرض نفسه وهو .

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وجاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات