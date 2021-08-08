«مصاحف وأدعية للمتوفاة».. صدقة جارية على روح دلال عبدالعزيز

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت أسرة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز على القيام بصدقة جارية على روحها عقب دفن جثمانها قبل قليل، حيث قامت الأسرة بتوزيع مصاحف على معظم من حرصوا على حضور صلاة الجنازة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكذلك وزعوا أدعية للمتوفية داعين أن يكون ذلك في ميزان حسناتها.

وقبل دقائق تم دفن جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر العائلة بالوفاء والأمل بمدينة نصر، حسبما أوصت أن تكون بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي غيبه الموت قبل أسابيع متأثرًا بالمرض نفسه وهو فيروس كورونا.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وجاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.