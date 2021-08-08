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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن تسجيل مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

نقلت صحيفة معاريف عن الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل 3849 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس السبت.

وأشارت إلى أنّ هناك 324 إصابة بحالة الخطر من بين المصابين.

في سياق متصل، شدد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية على أنّه لا يمكن القول بشكل مؤكد إن السنة الدراسية ستفتح بصورة منتظمة مطلع سبتمبر المقبل، على خلفية المعطيات التي تدل على تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.