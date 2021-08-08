عودة المصافحة بالأيدي والعناق يثيران القلق في ظل كورونا .. هذا هو الحل

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يظل التفاعل الاجتماعي في دنيا الناس والواقع المعاش ناقصا دون المصافحة بالأيدي، خاصة مع عودة الموظفين إلى مكاتبهم وتجدد اللقاء بين الأصدقاء وتحول المزيد من الخدمات الدينية من طقوس وصلوات وعظات من العالم الافتراضي إلى الاحتكاك الفعلي. ويبقى السؤال المهم الذي يحير كثير من الناس، هل نصافح بعضنا بعضا في ظل تفشي وباء كورونا؟

المصافحة بالأيدي ترتبط باعتقاد واسع النطاق، على مدار قرون، بأنها دليل على أن الشخص الذي يقدم يده للطرف الآخر كي يصافحه، يحمل السلام وليس سلاحا مخبئا في طياته، غير أن اليد قد تكون ملوثة بالقاذورات والبكتيريا الضارة.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية في تقرير لها اليوم عن الدكتور أنطوني فاوتشي الخبير الأمريكي البارز في مجال الأمراض المعدية، تحذيره العام الماضي من عادة المصافحة بالأيدي، قائلا: «كي أكون صادقا معكم، أعتقد أنه لا يجب أن نتصافح على الإطلاق مرة ثانية».

أما الدكتور أخصائي الأمراض المعدية بجامعة جون هوبكنز، الدكتور أميش أدجلا، فيعتقد أن كل الجدل المثار حول المصافحة بالأيدي مبالغ فيه للغاية، مؤكدا أن الحل بسيط، وهو إذا كنت قلقا بشأن كوفيد، فإن أفضل طريقة هي أن تجعل المصافحة آمنة، من خلال تلقي تطعيمات كاملة باللقاح. وأضاف أن هناك أشياء أخرى قد تكون على أيدي الناس، ومن ثم عليك أن تغسل يديك قبل ملامسة وجهك، فهذه ما تعمل به مطهرات الأيدي.

ولفت التقرير إلى أن التحية شيء غريزي لا أحد ينكره، لكن الموظفين عن بعد، والذين كانوا بمعزل عن هذه العادة وتجنبوها في المطبخ المؤقت أو مكاتب غرف النوم، أنكروها على مدار شهور ولم يمارسوها، موضحا أن جميع الأنشطة الإنسانية من مقابلات ومؤتمرات وأعياد ميلاد وحفلات تقاعد حتى الجنازات تحولت إلى تطبيقات الزوم والعالم الافتراضي. ونبه إلى أن فقدان العلاقات والتواصل المباشر كان أمرا موجعا للقلب، ولكن ظهور «متحور دلتا» يثير أسئلة جديدة حول عودة شيء يشبه الطبيعي.

وقال خبير قواعد السلوك «الاتيكيكت» ديان جوتسمان ومؤلف كتاب «الاتيكيت الحديث من أجل حياة أفضل»، إن مصافحة الأيدي ليست من خسائر الوباء. كما نصح جوتسمان بألا تكون أول من يبسط يده للمصافحة حتى لو كنت مرتاحا لذلك، فقط تابع الشخص الآخر واسمح له بأن يمد يختار التحية التي تروق له.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وصف نفسه بأنه مصاب بالخوف المرضي من الجراثيم والفيروسات، أعلن أنه يكره عادة المصافحة ووصفها بأنه «عادة همجية»، لكنه واجه انتقادات في الأيام الأولى من تفشي الوقاء عندما ظل يصافح الآخرين.

غير أن إدارة الرئيس جو بايدن انتهجت مبدئيا أسلوبا يعتمد على المزيد من التباعد الاجتماعي في مواجهة الوباء، غير أن اتباع الدليل الفيدرالي الذي يخفف القيود بشأن الكمامات، إلى جانب توافر اللقاحات على نطاق أوسع، جعلت المصافحة أو حتى المعانقات تعود بين الناس.