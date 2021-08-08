مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعلن عن نمو في صافي الدخل للنصف الأول من السنة المالية 2021م

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بنسبة 35.3%.. التزامنا بالركائز الاستراتيجية للمجموعة قادنا إلى الاستمرار في تحقيق نتائج قوية

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (ويشار إليها فيما يلي بـ"الشركة" أو "المجموعة")، أكبر مزود للخدمات الطبية الخاصة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021م.

ونمت الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2021م بمعدل 35.33% لتبلغ 3.445.99 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 899.64 مليون ريال مقارنة بـ 2.546.35 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في كل القطاعات التشغيلية للمجموعة.

وتمكنت المجموعة من تحقيق ارتفاع في صافي الدخل خلال النصف الأول من العام 2021م بنسبة قدرها 46.84%، ليبلغ 644.40 مليون ريال سعودي، وبارتفاع في نسبة هامش صافي الدخل بمقدار 1.47 نقطة مئوية لتصل إلى 18.70% مقارنة بـ 17.23% خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق، حيث استطاعت المجموعة الحفاظ على زيادة الأرباح؛ نتيجة زيادة اعداد المرضى والزيادة في نسب الإشغال لأقسام التنويم، بالإضافة إلى الاستمرار في تسارع النمو في مستشفى الخبر خلال النصف الأول من العام 2021م مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة المجموعة:

"إن التزامنا بالركائز الاستراتيجية للمجموعة قادنا إلى الاستمرار في تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حققنا بعض الإنجازات تماشياً مع خططنا التوسعية، بما في ذلك الافتتاح الرسمي لمركز د. سليمان الحبيب الطبي بالحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، الذي يعتبر باكورة أعمالنا في المراكز الطبية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق مشروع جديد بتكلفة 458 مليون ريال سعودي في محافظة الخرج، وتأتي هذه المشاريع لدعم الخطط الاستراتيجية للمجموعة لتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالنا، وتعزيز نموذجنا التشغيلي والتنويع في خدماتنا."

وأضاف: "لقد شهدنا زيادة في الطلب من قبل المراجعين بالإضافة إلى زيادة نسب الإشغال لأقسام التنويم الداخلية، ويأتي ذلك مدفوعاً بالتميز في خدمات الرعاية الصحية والتخصصات الدقيقة التي توفرها المجموعة. كما واصلنا استثماراتنا في قطاع الحلول، وفخورين بالإقبال الكبير على تطبيق المجموعة للهواتف الذكية الذي تم استخدامه لحجز حوالي 910 ألف موعد في النصف الأول من العام الجاري".

وتابع قائلاً: "نسعد في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بتقديم بيئة عمل جاذبة من خلال إطلاق عدداً من المبادرات الهادفة إلى توفير التدريب والتعليم اللازمين لبناء الكفاءات المتميزة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وخلال هذه الفترة، نجحنا في إطلاق مبادرة قادة المستقبل "همة" لتطوير القيادات والذي يهدف إلى تطوير وتدريب الموظفين الأكثر كفاءة بالمهارات اللازمة على القيادة والخبرة لتأهيلهم لأدوار قيادية مستقبلية في المجموعة، إلى جانب إطلاق 17 برنامج زمالة جديد و5 برامج دبلوم، فضلاً عن توفير برامج تدريبية لما يقارب من 1.400 متدرب في النصف الأول من عام 2021م".

واختتم الدكتور سليمان الحبيب: "إن الدافع الرئيس للنمو يأتي مدفوعاً بطموحنا لتحقيق التميز في الرعاية الصحية، وسعينا الدائم بأن نكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي وتجربة المرضى عالمياً، والتزامنا بتطوير وتشغيل أحدث المرافق الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة لخلق قيمة للمرضى وأصحاب المصلحة الآخرين، حيث قامت المجموعة مؤخراً بتوسيع خدمات فريق الاستجابة السريعة وإطلاق برامج جديدة مثل برنامج علاج الجلطات القلبية عن بعد وبرنامج مضخة القلب والرئة الاصطناعية "الإيكمو" والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد وبالسرعة اللازمة."