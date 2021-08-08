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جامعة طنطا: الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1086 حالة ضمن «حياة كريمة» بمركز زفتى

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جامعة طنطا: الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1086 حالة ضمن «حياة كريمة» بمركز زفتى جامعة طنطا: الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1086 حالة ضمن «حياة كريمة» بمركز زفتى

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نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية إلى قرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع عدد ‏من الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تساهم في المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، إلى جانب التوعية الصحية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ العدد 1086 حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وصرحت الدكتوره سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل عدد 18 حالة مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية فى تخصصات القلب والجراحة والحروق والرمد العظام لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

شارك في القافلة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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