أخبار عاجلة

كوكا خارج حسابات أولمبياكوس في مواجهة الدوري الأوروبي -
بيراميدز يُهدد تعاقد الزمالك مع صفقته الجديدة -
أفغانستان.. عهد الإرهاب ينطلق مع رصاص وكرابيج طالبان (تقرير) -
أخضر السلة يواجه الهند.. في افتتاح ملحق تصفيات البطولة الآسيوية -
وزير التعليم يكشف متى تُعلّق الدراسة وكيفية التعامل مع المعلمين الذين لم يأخذوا اللقاح؟ -
"آل الشيخ": العودة الحضورية للدراسة في الجامعات والمتوسطة والثانوية بعد الحصول على جرعتي اللقاح -
سميرة عبد العزيز تتحدث في ذكري رحيل محفوظ عبد الرحمن عشت معاه 35 سنة عسل -
ضبط 32 كيلو بانجو بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية -
وكيل صحة الشرقية يفتتح مكتب الأغذية بكفر صقر بعد تطويره (صور) -
«الزراعة» تبحث توعية المزارعين بالمبادرات والمشروعات التي تدعمها الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالإعدادي في المنيا

Print
استمرار امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالإعدادي في المنيا استمرار امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالإعدادي في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مدارس التعليم الإعدادي، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، امتحانات الدور الثاني، لصفوف النقل، بالإعدادي، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي، والتي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتي 19 اغسطس الجاري.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدات الامتحانات في 4 اغسطس للصف الرابع والخامس الابتدائي، و5 اغسطس للسادس، وللصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 7-10 اغسطس المقبل.

وأضاف «الرشيدي»، ومن 14-19 اغسطس امتحانات الأول والثاني الإعدادي المهني، ومن 4-12 للصف الثالث الإعدادي المهني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هندسة 75% وصيدلة 85%.. تعرف على نسب ومؤشرات القبول بالجامعات الخاصة

هندسة 75% وصيدلة 85%.. تعرف على نسب ومؤشرات القبول بالجامعات الخاصة

رئيس جامعة أسوان يُكرّم أوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة أسوان يُكرّم أوائل الثانوية العامة

إنهاء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرى وادى الصعايدة بأسوان

إنهاء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرى وادى الصعايدة بأسوان

«ليشجع الجمهور على مشاهدة النمس والإنس».. محمد هنيدي يطرح «خبر سعيد» عن الطقس

«ليشجع الجمهور على مشاهدة النمس والإنس».. محمد هنيدي يطرح «خبر سعيد» عن الطقس