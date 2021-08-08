استمرار امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالإعدادي في المنيا

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واصلت مدارس التعليم الإعدادي، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، امتحانات الدور الثاني، لصفوف النقل، بالإعدادي، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي، والتي بدأت الأربعاء الماضي وتستمر حتي 19 اغسطس الجاري.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدات الامتحانات في 4 اغسطس للصف الرابع والخامس الابتدائي، و5 اغسطس للسادس، وللصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 7-10 اغسطس المقبل.

وأضاف «الرشيدي»، ومن 14-19 اغسطس امتحانات الأول والثاني الإعدادي المهني، ومن 4-12 للصف الثالث الإعدادي المهني.