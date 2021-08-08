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12 ألف عملية جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين ببني سويف

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ضمن مشروعها لمكافحة العمى واستكمالاً لمبادرة «النور من حقك»، والتى أطلقتها جمعية الأورمان وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، قامت الجمعية منذ بداية نشاط العمل في مجال العيون وحتى الأن في إجراء 12،250عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون لمرضى غير قادرين بقرى ونجوع محافظة بني سويف.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأضاف شعبان أن المبادرة امتدت بجميع مراكز المحافظة، وأنه يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين.

وأشار شعبان أن مبادرة «النور من حقك» يتم من خلالها توقيع الكشف الطبى على الاهالى في قراهم وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أي اعباء تثقل كاهله.

والجدير بالذكر أن الأورمان نجحت وحتى الأن في توقيع الكشف الطبي على 950 ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية واجراء العمليات الجراحية بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه.

المصرى اليوم

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