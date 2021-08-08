العثور على جثة طفل في أرض زراعية بالشرقية

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عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، على جثة طفل عمره 13 عاما مصابا بجرح بمنطقة الرقبة بطريق الهوابر دائرة ديرب نجم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بالعثور على جثة طفل بأحد الأراضي الزراعية بطريق ديرب نجم الهوابر.

وبالفحص تبين أن الجثة للطفل «ع. م. م» 13 عاما، مقيم قرية ميت الفروماى الدقهلية، وتشير الأنباء الأولية أن الطفل يعمل سائقا على توك توك، واصطحبته سيدة منتقبة من القرية لتوصيلها إلى مكان ما صباح أمس، وبعدها اختفى الطفل، وتم العثور عليه جثة هامدة بأرض زراعية على طريق الهوابر ديرب نجم نطاق دائرة مركز شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة المركز التحقيق في الواقعة، والتي كلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.