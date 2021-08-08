أخبار عاجلة

فرحة وزغاريد فى منزل الثانى على مستوى الجمهورية فى سوهاج .. ووكيل التعليم يقدم لها التهانى فى قريته -
الناجح يرفع أيده..زغاريد فى منزل بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة -
عاجل.. الآن نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع.. وهذه طريقة الحصول عليها -
فرحة و زغاريد فى منزل الرابع علمى رياضة بالإسكندرية بالثانوية العامة -
طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة -
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام) -
أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا -
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس -
الأونروا تدين أنفاق حماس تحت مدارسها في غزة.. وحركة فتح: نحن ضد أي نشاط داخل مناطق مأهولة بالسكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة القصيم

Print
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة القصيم "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقة القصيم
قالت: مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 1975 مسجداً

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة القصيم؛ بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 183 يوماً 1975 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون

جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون