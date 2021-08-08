"الغذاء والدواء" تُمكّن المستهلكين من التعرُّف على المنتجات المحظورة في محال العطارة

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قالت: للحد من تداولها وشرائها ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر إلى قائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر عنها، وذلك عبر ملصقات إرشادية توعوية وُزعت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان داخل محال العطارة في مختلف مدن المملكة ومناطقها.

وأوضحت "الهيئة" أن الملصقات تحتوي على رمز استجابة سريع "QR Code"، تمكّن المستهلك من خلال مسح الرمز بوساطة كاميرا الهواتف الذكية الوصول مباشرة إلى قائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة، ومنتجات التجميل الممنوع بيعها أو المحذّر عنها في موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي بهدف الحد من تداول وشراء مثل تلك المنتجات، ورفع مستوى الوعي عن الأضرار الناتجة عند استخدامها، كما تأتي استمراراً لجهود "الهيئة" في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل.

وفي إطار متصل بمحال العطارة، فقد ضبط مفتشو "الهيئة" خلال حملة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في شهر يونيو 2021، نحو (211) منشأة مخالفة لتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المحدّثة، وضبط (22.320) عبوة و(3079.77) كغم من المنتجات المخالفة.

وتنوّعت المخالفات المرصودة بين وجود عشبة أو نبات طبي محظور بيعه في محال العطارة، وتداول وبيع منتجات تجميل غير مدرجة، وتناول مستحضرات صيدلانية غير مصرح ببيعها، وعدم بيع الأعشاب في عبوات، إضافةً إلى وجود منتجات غذائية مجهولة المصدر والبيانات.

وهدفت الحملة المنفّذة إلى التحقق من تطبيق محال العطارة بلائحة الاشتراطات الصحية المحدّثة، وتوزيع ملصقات توعوية وإرشادية لوضعها بشكل إلزامي داخل المحال تحمل عبارة "إن استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بصفة علاجية ليس له أساس علمي"، وذلك بهدف توعية المستهلكين والعاملين بمحال العطارة بضرورة الالتزام باشتراطات اللائحة.

وتتضمن اللائحة المحدّثة اقتصار نشاط محال العطارة على بيع الأعشاب والنباتات الطبية المعتمدة من "الغذاء والدواء" وبيعها في عبوات محكمة الغلق وبشكلها الطبيعي مع وجود ملصق تعريفي على كل عبوة يوضح اسم العشبة أو النبات الطبي وبلد المنشأ وموانع أو محاذير الاستعمال وتاريخ انتهاء صلاحيته.

كما تشمل منع كتابة أي ادعاء طبي على الملصق التعريفي لأي نبات أو عشب طبي أو مستحضر صحي سواء كان مفرداً أو مركباً، ومنع عرض أو بيع أدوية أو أي مستحضر صيدلاني يستخدم في علاج الإنسان أو منتجات المكملات الغذائية أو مواد محظورة.

وتحظر اللائحة عرض أو الدعاية أو البيع أو التسويق للأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها بحسب القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة الغذاء والدواء.

وبينت "الهيئة" أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامَي التشغيل "IOS" و"أندرويد".