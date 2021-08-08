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"صحة ينبع" تدشن مركزًا ثالثًا لتقديم لقاحات كورونا في حي ج 16 بمركز الشرقية

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"صحة ينبع" تدشن مركزًا ثالثًا لتقديم لقاحات كورونا في حي ج 16 بمركز الشرقية "صحة ينبع" تدشن مركزًا ثالثًا لتقديم لقاحات كورونا في حي ج 16 بمركز الشرقية
تواصلًا مع جهود الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين

بدأ القطاع الصحي بمحافظة ينبع اليوم الأحد، بتشغيل مركز الشرقية الواقع بـ "ج16" كمركز لتقديم لقاحات كورونا "كوفيد 19"؛ حيث تم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية الطبية والفنية والكوادر الصحية؛ وذلك تواصلًا مع جهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن مركز الشرقية يُعد ثالث مركز لتقديم لقاحات كورونا، وينضم إلى مركز السميري ومركز لقاح طيبة بينبع البحر؛ لتكون مراكز لتقديم اللقاح؛ وذلك ضمن خطة التوسع التدريجي في افتتاح المراكز التي تنفذها وزارة الصحة، وتم تجهيز مراكز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حيث إن المراكز يعمل بها نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة وموزعة في مختلف المحافظة؛ لضمان سهولة وصول المستفيدين.

ودعا القطاع الصحي بمحافظة ينبع، المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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