ختام فعاليات اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة وسيناء

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اختتم اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة وسيناء، اليوم الأحد، الذي تستضيفه الجامعة سنويًا بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس.

وكانت فعاليات اللقاء قد بدأت الجمعة ٦ أغسطس حتي اليوم الأحد ٨ أغسطس تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زكي حسين، رئيس جامعة قناة السويس بمناسبة مرور ٦ سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة وذلك تحت شعار (قناتنا تجمعنا) والتى تنظمته الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وبإشراف عام الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس اتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب واشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية والسيدة هدى فرج امين عام الجامعه

وبحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية،والدكتوره عزه الوسيمى عضو مجلس إداره الاتحاد الرياضى للجامعات.

بحضور متميز لفاعليات اللقاء للدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبعض عمداء كليات الجامعة

وتنظيم منسقى الانشطه الطلابيه بالجامعه وإدارة رعاية الشباب برئاسة عبدالله عامر مدير عام الإدارة وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.

وفي بداية الحفل طالب الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمشاركته الهتاف بأسم مصر مرددا «تحيا مصر»

ثم وجه شقيدف الشكر لكل من القائمين على تنظيم اللقاء والسادة الحضور لدعمهم الدائم لجميع الانشطه الطلابيه بالجامعه، متمنياً مزيد من البطولات والمسابقات التي تدعم الأنشطة الطلابيه بهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المختلفةو تقارب الفكر بين شبابها وزيادة أوصر الصلة بين الجامعات .

وعبر الدكتور الدكتور طايع عبداللطيف عن سعادته وفخره باللقاء الرياضي على أرض جامعة القناه والشريك الأساسي للانشطه الرياضيه حيث تم إعداد اول أفرع لمعهد إعداد القاده بحلوان منذ ٢٠٠٧ في العريش وبورسعيد

ختام متميز لفعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء

ختام متميز لفعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء