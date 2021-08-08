عودة الهدوء إلى قرية نوى وحبس أمين الشرطة المتهم بقتل شقيقين 4 أيام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد الهدوء إلى قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر عقب التصريح بدفن جثتي شقيقان لقيا مصرعهما إثر قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص عليهما في مشاجرة بينهم بمنطقة مزلقان نوى.

فيما قررت نيابة شبين القناطر حبس أمين الشرطة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووضعه تحت الحراسة بالمستشفى لتلقى العلاج من جراء تعدي المواطنين عليه بالضرب عقب الحادث كما قررت النيابة ارسال سلاح المتهم «الميرى» والمستخدم في الواقعة للمعمل الجنائى

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد نشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بمنطقة مزلقان نوى مما استدعى أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص عليهما بسبب تحريره مخالفة مرورية لإحدى السيارات وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص.

انتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية وتم السيطرة على الموقف بعد تجمهر الأهالي وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة فتدخل كلا من «يسري محمد سالم» وشقيقه «سالم» أصحاب ورشة إطارات سيارات بمنطقة مزلقان نوي بجوار محطة القطار وحاول أحدهما منعه من كتابة المخالفة فنشبت مشاجرة بينهما فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما مما أسفر عن إصابة الأول بطلق ناري في البطن وإصابة الثانى بطلق ناري في القدم وتم نقلهما للمستشفى فيما قام الأهالي بالتجمع ومطاردة المتهم والتعدى عليه بالضرب.

وأشعل أهالى المتوفين والمواطنين بالقرية النيران بالدراجة النارية الخاصة بأمين الشرطة المتهم كما قاموا بإشعال النيران بمزلقان نوى بشبين القناطر، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بخط شبين القناطر وتجمعت الأهالى على شريط السكة الحديد منعا لمرور القطارات، مطالبين باتخاذ الإجراءات ضد أمين الشرطة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في السيطرة على أحداث الشغب بالتعامل بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق المواطنين وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.