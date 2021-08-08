أخبار عاجلة

طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة -
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام) -
أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا -
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس -
الأونروا تدين أنفاق حماس تحت مدارسها في غزة.. وحركة فتح: نحن ضد أي نشاط داخل مناطق مأهولة بالسكان -
«حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا

Print
سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا
ضِمن الجهود لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين

سلطنة عمان تبدأ تطعيم طلبة المدارس بلقاح كورونا

بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار في سلطنة عمان اليوم الأحد، حملة التطعيم بالجرعة الأولى لطلبة المدارس من سن 12 سنة فما فوق، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوسيع الفئات المستهدفة من التحصين في جميع محافظات السلطنة.

وقال الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار: إن عملية التحصين تشهد تطورًا كبيرًا من حيث الإقبال المستمر من قِبَل المواطنين والمقيمين، وكذلك من حيث توسيع الفئات المستهدفة؛ مما يعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه لضمان سلامة أبناء هذا الوطن من خلال السعي الدؤوب نحو توفير الكميات الكافية من "الطعوم" في جميع أنحاء السلطنة.

وأكد "المشيخي" أن جميع مراكز التحصين على أتمّ الاستعداد لاستقبال أبناء طلبة المدارس لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، إلى جانب استمرار إعطاء الفئات العمرية الأخرى من مستحقي الجرعة الثانية، وكذلك الفئات الأخرى التي لم يسبق لها أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًّا لمخاطبة أولياء أمور الطلبة بأماكن ومواعيد الحضور لأخذ اللقاح؛ وفق إجراءات منظمة تسهل عملية التحصين، بالإضافة إلى أن هناك حملة توعوية لحثّ الطلبة على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية والتوجه لأخذ التحصين خلال هذه الفترة للحد من انتشار الفيروس، والمساهمة في انحسار هذا الوباء ولضمان سلامة الجميع.

بدوره، ذكر الشيخ يعقوب بن سيف الشهيمي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، أن إجمالي عدد الطلبة المستهدفين في الحملة بمحافظة ظفار يبلغ 26 ألفًا و126 طالبًا وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحديد المراكز المخصصة لتحصين الطلبة، بالإضافة إلى تحصين الكادر الإداري والتدريسي بالمدارس ممن لم يأخذوا اللقاح؛ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مى فريد: الحكومة مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية

مى فريد: الحكومة مهتمة بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها

"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها