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طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:22 مساءً
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:21 مساءً
نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:21 مساءً
أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:21 مساءً
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:21 مساءً
الأونروا تدين أنفاق حماس تحت مدارسها في غزة.. وحركة فتح: نحن ضد أي نشاط داخل مناطق مأهولة بالسكان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:21 مساءً
«حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:21 مساءً
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:13 مساءً
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:13 مساءً
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 04:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تركيا.. خسائر للسياحة والفلاحة جراء الحرائق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 08 أغسطس 2021 01:17 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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