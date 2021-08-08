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وصل جثمان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل، بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قبل قليل.

وتوافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة نبيلة عبيد والفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

كما تواجد عدد من الفنانين لمرافقة الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث يرقد النجم الراحل سمير غانم، وستدفن دلال بالمقابر نفسها.

وشهدت منطقة المقابر تزاحما كبيرا من الحضور لمراسم الدفن ، وكان أبرز الحاضرين ابنتيها دنيا وإيمي والفنانات إلهام شاهين وشيرين ورانيا يوسف وهنا الزاهد ، إلى حسام غانم جانب شقيق الراحل سمير غانم.

وخصصت أسرة الراحلة أماكن لتلقى العزاء على المقابر فور الانتهاء من مراسم دفن الجثمان.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسل وتكفين «دلال» منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما حضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجا دنيا وإيمي سمير غانم.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.