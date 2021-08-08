تشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية بمركزي فاقوس وههيا بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، قام عباده محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بحملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالمجلس، وشرطه المرافق على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المركز، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الدكتورة سحر لطفي، رئيس مركز ومدينة ههيا، ورئيس وحدة العلاقمة بغلق مركز للدروس الخصوصية بناحية العلاقمة، وتم تشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، كما قامت رئيسة المركز بجولة ميدانية بالوحدة المحلية بالعلاقمة، لمراجعه رخص المحال التجارية والتأكد من رفع الإشغالات، ومتابعة التزام العاملين بالتواجد أثناء توقيتات العمل الرسمية لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.