محافظ الفيوم يُسلّم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للعاملين بالسياحة والحرف اليدوية

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سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة السياحة والآثار، لعدد 69 متدرباً من العاملين بمجالي «الحرف اليدوية والتراثية» و«السياحة»، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شوقي مدير عام السياحة بالمحافظة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ قام بتكريم 41 متدرباً بالدورة التدريبية الأولى للعاملين بقطاع السياحة والفنادق من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، حول سلامة وصحة الغذاء HACCAP والتطورات الحديثة في ظل جائحة كورونا، كما قام بتكريم 28 متدرباً بالدورة التدريبية الأولى لريادة الأعمال للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية «الخزف – السجاد اليدوي – الخوص – الجريد – الفخار – الرسم».
قدم محافظ الفيوم تهنئته القلبية لجميع المتدربين، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية، والاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها، في تنمية مهاراتهم وأداء أعمالهم على الوجه الأمثل.
وأكد المحافظ أن المكون السياحي، ومكون الحرف اليدوية والتراثية، يحظيان باهتمام بالغ من المحافظة، كما تسعى المحافظة للنهوض بهما ورفع كفاءة العاملين بهما، كونهما يضمان شريحة كبيرة من أبناء الفيوم من مختلف الفئات العمرية.
ولفت «الأنصاري» إلى تنوع المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارتي البيئة، والسياحة والآثار، لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المقومات وتنشيط حركة السياحة إلى المحافظة، مؤكداً أن الاستعداد للموسم السياحي يتطلب تدريباً جيداً من العاملين بهذا القطاع الحيوي على فنون تقديم الخدمات السياحية، مضيفاً أن أداء القطاع السياحي بمحافظة الفيوم لا يزال متميزاً رغم أزمة فيروس كورونا.