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محافظ الفيوم يُسلّم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للعاملين بالسياحة والحرف اليدوية

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محافظ الفيوم يُسلّم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للعاملين بالسياحة والحرف اليدوية محافظ الفيوم يُسلّم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للعاملين بالسياحة والحرف اليدوية

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سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة السياحة والآثار، لعدد 69 متدرباً من العاملين بمجالي «الحرف اليدوية والتراثية» و«السياحة»، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شوقي مدير عام السياحة بالمحافظة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ قام بتكريم 41 متدرباً بالدورة التدريبية الأولى للعاملين بقطاع السياحة والفنادق من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، حول سلامة وصحة الغذاء HACCAP والتطورات الحديثة في ظل جائحة كورونا، كما قام بتكريم 28 متدرباً بالدورة التدريبية الأولى لريادة الأعمال للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية «الخزف – السجاد اليدوي – الخوص – الجريد – الفخار – الرسم».

قدم محافظ الفيوم تهنئته القلبية لجميع المتدربين، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية، والاستفادة من الدورات التدريبية التي حصلوا عليها، في تنمية مهاراتهم وأداء أعمالهم على الوجه الأمثل.

وأكد المحافظ أن المكون السياحي، ومكون الحرف اليدوية والتراثية، يحظيان باهتمام بالغ من المحافظة، كما تسعى المحافظة للنهوض بهما ورفع كفاءة العاملين بهما، كونهما يضمان شريحة كبيرة من أبناء الفيوم من مختلف الفئات العمرية.

ولفت «الأنصاري» إلى تنوع المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارتي البيئة، والسياحة والآثار، لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المقومات وتنشيط حركة السياحة إلى المحافظة، مؤكداً أن الاستعداد للموسم السياحي يتطلب تدريباً جيداً من العاملين بهذا القطاع الحيوي على فنون تقديم الخدمات السياحية، مضيفاً أن أداء القطاع السياحي بمحافظة الفيوم لا يزال متميزاً رغم أزمة .

المصرى اليوم

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