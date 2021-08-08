أخبار عاجلة

طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة -
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام) -
أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا -
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس -
الأونروا تدين أنفاق حماس تحت مدارسها في غزة.. وحركة فتح: نحن ضد أي نشاط داخل مناطق مأهولة بالسكان -
«حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تضامن حزبي مع الدولة فى قضية سد النهضة : « محمية»

Print
تضامن حزبي مع الدولة فى قضية سد النهضة : «مصر محمية» تضامن حزبي مع الدولة فى قضية سد النهضة : « محمية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد أبوالعلا القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ضرورة الاصطفاف حول القيادة المصرية في أزمة سد النهضة، حيث أن نهر النيل كان وسوف يظل هو شريان الحياة لكل مصري.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من قيادات الحزب الناصري برئيس حزب الجيل ناجي الشهابي ووفد من قياداته، وقال «أبوالعلا» أن تمر بمرحلة تطوير تشمل جميع مناحي الحياة، وقد شهدت البنية التحتية الكثير من التطور شهده المواطن المصري.
واكد على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لاعادة الصناعة الوطنية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الحزب الناصري يتبنى العدالة الاجتماعية ويطالب بمراعاة الحقوق الأساسية التي تحفظ الحياة الكريمة للجميع.
ومن جانبه شدد الشهابي على ضرورة الحفاظ على ايصال رغيف العيش للمواطن حيث يعد هو لقمة العيش الاساسية للجميع، وتابع إن مصر محمية بحكم الهي، فقد ارادوا الضغط عليها من خلال سد النهضة، وفشلوا.
وطالب الشهابي بالحفاظ على الصناعات الوطنية ومنها صناعة الحديد والصلب، ولفت إلى أن الزعيم جمال عبدالناصر يبقى هو الملهم لجميع احرار العالم، وستبقى صورته ترعب جميع اعداء الامة العربية.
وأضاف ان هناك مشاريع امريكية عديدة في اثيوبيا ترغب في اتمامها لتضييق الخناق على مصر منذ عقود ولم تستطع، وجاء بناء سد النهضة مع لحظة شعروا فيها بضعف الدولة المصرية بسبب مؤامرات جماعة الاخوان الارهابية.
وقالوا: إن الرئيس عبدالفتاح راهن على الشعب المصري، فوقف الشعب معه، واتفق الحزبان على التنسيق خلال الفترة المقبلة لاجراء العديد من الفعاليات المشتركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو

بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو

السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020

السيسي يمنح فريال أشرف ومدربها وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبية طوكيو 2020

بنك مصر يتيح لشركة تمويل متناهي الصغر إصدار بطاقات «ميزة»

بنك مصر يتيح لشركة تمويل متناهي الصغر إصدار بطاقات «ميزة»