★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد أبوالعلا القائم بأعمال رئيس الحزب الناصري ضرورة الاصطفاف حول القيادة المصرية في أزمة سد النهضة، حيث أن نهر النيل كان وسوف يظل هو شريان الحياة لكل مصري.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من قيادات الحزب الناصري برئيس حزب الجيل ناجي الشهابي ووفد من قياداته، وقال «أبوالعلا» أن مصر تمر بمرحلة تطوير تشمل جميع مناحي الحياة، وقد شهدت البنية التحتية الكثير من التطور شهده المواطن المصري.

واكد على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لاعادة الصناعة الوطنية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الحزب الناصري يتبنى العدالة الاجتماعية ويطالب بمراعاة الحقوق الأساسية التي تحفظ الحياة الكريمة للجميع.

ومن جانبه شدد الشهابي على ضرورة الحفاظ على ايصال رغيف العيش للمواطن حيث يعد هو لقمة العيش الاساسية للجميع، وتابع إن مصر محمية بحكم الهي، فقد ارادوا الضغط عليها من خلال سد النهضة، وفشلوا.

وطالب الشهابي بالحفاظ على الصناعات الوطنية ومنها صناعة الحديد والصلب، ولفت إلى أن الزعيم جمال عبدالناصر يبقى هو الملهم لجميع احرار العالم، وستبقى صورته ترعب جميع اعداء الامة العربية.

وأضاف ان هناك مشاريع امريكية عديدة في اثيوبيا ترغب في اتمامها لتضييق الخناق على مصر منذ عقود ولم تستطع، وجاء بناء سد النهضة مع لحظة شعروا فيها بضعف الدولة المصرية بسبب مؤامرات جماعة الاخوان الارهابية.

وقالوا: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي راهن على الشعب المصري، فوقف الشعب معه، واتفق الحزبان على التنسيق خلال الفترة المقبلة لاجراء العديد من الفعاليات المشتركة.