«صحة المنيا» تستعد للموجه الرابعة لوباء كورونا وتحذيرات من التهاون في الإجراءات الوقائية

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أعلنت مديرية الصحة في المنيا، عن استعدادها للموجه الرابعة لوباء كورونا المستجد، التي بدأت في بعض دول العالم، بعد ان الفيروس له قدرة على الحور إلى كورونا دلتا، ودلتا بلس.

طالب الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة الحالية، والمقبلة، مؤكدا استمرار أعمال تطوير 7 مستشفيات حميات، بالإضافة إلى مستشفيات الصدر، وفقا للنموذج الجديد لوزارة الصحة والمتعلق بالمنشات والغرف. فيما شدد المحافظ اللواء اسامة القاضي، على الاستمرار في اعمال التعقيم والتطهير، خاصة اماكن الجمعات، والخدمات والمدارس، محذرا من التهاون .

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، كشف عن حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «cbc»، السبت، أن الموجه الرابعة لكورونا بدأت تنتشر في كثير من دول العالم، وبعضها دول متقدمة ودول أعطت تطعيمات بكمية كبيرة، منوهًا بأن الفيروسات لها قدرة كبيرة على التحور، وهذا أمر طبيعي للفيروسات التنفسية، والسلالات الجديدة من الفيروس تحاول التغلب على قوة مناعة الجسم البشري.

تابع: «متحور دلتا ودلتا بلس ظهر في بعض الدول والمرصود عالميًا عبر السجلات تؤكد أن الموجه الرابعة بهذه التحورات»، مطالبا الإعلام بتوعية المواطنين بمخاطر هذه التحورات، منوهًا بأنه وإن كان هناك زيادة بسيطة في إصابات كورونا بنسبة 10-15%، ولكن قد تزداد هذه النسبة وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.