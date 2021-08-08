أخبار عاجلة

طالبان: يجب تقرير مصير الشعب الأفغاني بسرعة -
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى -
نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام) -
أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا -
هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس -
الأونروا تدين أنفاق حماس تحت مدارسها في غزة.. وحركة فتح: نحن ضد أي نشاط داخل مناطق مأهولة بالسكان -
«حماس» تهنئ «طالبان» بزوال الاحتلال الأمريكي -
"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«صحة المنيا» تستعد للموجه الرابعة لوباء كورونا وتحذيرات من التهاون في الإجراءات الوقائية

Print
«صحة المنيا» تستعد للموجه الرابعة لوباء كورونا وتحذيرات من التهاون في الإجراءات الوقائية «صحة المنيا» تستعد للموجه الرابعة لوباء كورونا وتحذيرات من التهاون في الإجراءات الوقائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، عن استعدادها للموجه الرابعة لوباء كورونا المستجد، التي بدأت في بعض دول العالم، بعد ان الفيروس له قدرة على الحور إلى كورونا دلتا، ودلتا بلس.

طالب الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة الحالية، والمقبلة، مؤكدا استمرار أعمال تطوير 7 مستشفيات حميات، بالإضافة إلى مستشفيات الصدر، وفقا للنموذج الجديد لوزارة الصحة والمتعلق بالمنشات والغرف. فيما شدد المحافظ اللواء اسامة القاضي، على الاستمرار في اعمال التعقيم والتطهير، خاصة اماكن الجمعات، والخدمات والمدارس، محذرا من التهاون .

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، كشف عن حقيقة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «cbc»، السبت، أن الموجه الرابعة لكورونا بدأت تنتشر في كثير من دول العالم، وبعضها دول متقدمة ودول أعطت تطعيمات بكمية كبيرة، منوهًا بأن الفيروسات لها قدرة كبيرة على التحور، وهذا أمر طبيعي للفيروسات التنفسية، والسلالات الجديدة من الفيروس تحاول التغلب على قوة مناعة الجسم البشري.

تابع: «متحور دلتا ودلتا بلس ظهر في بعض الدول والمرصود عالميًا عبر السجلات تؤكد أن الموجه الرابعة بهذه التحورات»، مطالبا الإعلام بتوعية المواطنين بمخاطر هذه التحورات، منوهًا بأنه وإن كان هناك زيادة بسيطة في إصابات كورونا بنسبة 10-15%، ولكن قد تزداد هذه النسبة وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام)

نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام)

أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا

أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا

هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس

هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس