«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. وبشرى سارة للطلاب المتضررين

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أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث تتم مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل بجميع الشعب ( العلمية علوم – العلمية رياضة – الأدبية – الدمج – stem-- المكفوفين) قبل اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل فور اعتمادها رسميا، ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيا على موقع الوزارة في الفترة من الاحد 15 أغسطس وحتى الثلاثاء 18 أغسطس المقبل.

ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للمرة الأولى في تاريخ الوزارة حيث يتم تصحيح أوراق البابل شيت إلكترونيا عبر أجهزة الماسح الضوئى المتصل باجهزة الحاسب الألى، ويتم تجميع النتيجة ومراجعتها بدون تدخل عنصر بشري على الاطلاق.

وبخصوص الطلاب المتضررين، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تعديل بعض ضوابط الاطلاع على أوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة.

حيث تقرر أن يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يوما بدلا من 30 يوما للدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يوما للدور الثاني.

وتبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة، مع سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.