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بني سويف : 130 محضرا لمخالفات تموينية بالأسواق والمخابز ومحطات الوقود

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بني سويف : 130 محضرا لمخالفات تموينية بالأسواق والمخابز ومحطات الوقود بني سويف : 130 محضرا لمخالفات تموينية بالأسواق والمخابز ومحطات الوقود

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.


جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرأعده المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية، في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 17 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 10 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 19 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 22 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5محاضر للتصرف في 77 جوال دقيق مدعم، و 9 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و2 محضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن المواد التموينية و 6 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق في مواعيد العمل الرسمية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 16 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و 7 محاضر لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 120 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية، ومحضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 13 جوال دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء، بجانب تحرير محضر لأحد البدالين «البقالين» التموينيين لتصرفه في بعض السلع والمقررات التموينية بقيمة 21.7 ألف جنيه، علاوة على تحرير محضر لبدال آخر لبيعه السلع التموينية بأزيد من الأسعار المقررة.

في حين تم تحرير 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسؤول والعاملين بالمستودع، بينما تم تشغيل عدد 8 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي المحطات التي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 11 محطة بدائرة المحافظة وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدما لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة، بينما تتم المتابعة لموسم التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» الذي بدأ مطلع الشهر الجاري ولمدة شهر، ويشارك فيه 35 محلاً من القطاعين العام والخاص، حيث تجرى المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الفعلية المعلنة في الأوكازيون وتلك التي كانت قبلها وحصول تلك المحلات على تصريح من إدارة التجارة الداخلية للاشتراك في الأوكازيون.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر غش تجاري لتجار مواد غذائية لعرض سلع منتهية الصلاحية، محضر لصاحب إحدى ثلاجات اللحوم لحيازة أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ على 285 كجم أسماك مجمدة، ومحضر لأحد التجار لحيازة وبيع سكر ناقص الوزن والتحفظ على طن ونصف سكر ناقص الوزن.

المصرى اليوم

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