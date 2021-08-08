ضبط ٣٧٧ كيلو سكر تمويني قبل تهريبه وبيعه في الأسواق بمدينة العاشر من رمضان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن قطاع تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، حملات تفتيشية ورقابية لضبط المخالفين أسفرت جهودها عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطه تجارية لقيامه ببيع سجائر أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وكذلك تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر ضد أحد التجار التموينيين بالمدينة، وذلك لقيامه بتجميع سلع تموينية بقيمة ٣١١٠ جنيه، بما يعادل ٣٧٧ كيلو سكر تمويني، وتم التحفظ على الكمية على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لقيامهم بالبيع أزيد من السعر الرسمي للمقررات التمويني، فضلا عن تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد، وكذلك تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية بالمحل، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع المنظفات، لوجود صابون سائل مجهول المصدر، وتم التحفظ على ٢ برميل صابون سائل زنة الواحد ٣٠٠ لتر ب، إجمالي ٦٠٠ لتر صابون سائل على ذمة المحضر، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لأصحاب مخابز مخالفة.