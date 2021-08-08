أخبار عاجلة

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية -
"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية -
خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 8778 إصابة جديدة و75 حالة وفاة بكورونا -
جولة رقابية تنتهي بإزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمكة.. والبلدية: لا تهاون -
الأمر بالمعروف بالرياض تعرض محتوى حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" -
"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة -
روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس -
وزير الخارجية الروسي يصف الوضع في أفغانستان بأنه «انهيار» بعد سيطرة طالبان -
أوائل الثانوية العامة بالقاهرة: هذا العام كان استثنائي ولم تكن الامتحانات متوقعة -
بالصور .. السيسي يكرم أصحاب إنجاز طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تراجع إيرادات الأفلام السينمائية السبت: الإجمالي لم يصل لـ 4 ملايين جنيه

Print
تراجع إيرادات الأفلام السينمائية السبت: الإجمالي لم يصل لـ 4 ملايين جنيه تراجع إيرادات الأفلام السينمائية السبت: الإجمالي لم يصل لـ 4 ملايين جنيه

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، اليوم السبت، حالة من التراجع، وحققت إجمالي 3 ملايين و855 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «الإنس والنمس» في رابع ليلة عرض بطولة النجم محمد هنيدي محققاً 2 مليون و624 ألف جنيه، ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

يليه فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققاً 701 ألف جنيه.

ثم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 309 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجنى فيلم «مش أنا» 216 ألف جنيه، وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وحقق فيلم «أحمد نوتردام» 3196 جنيهًا، بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2021 .. موعد وخطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام)

نتيجة الثانوية العامة 2021 | طرق الحصول على النتيجة عبر الهاتف مجانًا (رابط الاستعلام)

أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا

أنغام تطرح أغنية «ونفضل نرقص» غدًا

هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس

هبة عبدالغني ضيفة برنامج «8 الصبح» على dmc الخميس